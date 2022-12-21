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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

21.12.2022 19:33
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Ünlü Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
Ünlü Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
20/12/2022
Açıklamalar

Ünlü Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un unvanı TL ibaresi eklenerek Ünlü Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089078


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Çeyrek 1.783 1.808 1,00  
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