***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanÜnlü Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)Yeni UnvanÜnlü Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi20/12/2022AçıklamalarÜnlü Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un unvanı TL ibaresi eklenerek Ünlü Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089078BIST