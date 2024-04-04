***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanÜnlü Portföy Onbirinci Serbest (TL) FonYeni UnvanÜnlü Portföy Para Piyasası Serbest (TL) FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi02/04/2024AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2024 Tarih ve 12233903-305.01.01-50301 sayılı yazısı ile onaylanan UP2 Fon'un dönüşümü sonrası yeni fon unvanI bilidirmihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266886BIST