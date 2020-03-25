***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.03.2020 15:55
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2) gereğince sunulumuş olan, 01.01.2019-31.12.2019 Dönemine ilişkin sorumluluk beyanıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832110
BIST
16:0889.311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 24,55
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
16:086,4335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0113
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
16:086,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0373
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
16:08335,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,95
|Açılış
|: 335,04
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|16,50
|107.770.300
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|1.166.871
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.489.191
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.098.046
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,44
|139.626
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|13.992.444
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|439.717
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|12.354
|% -6,15
|
|THYAO
|8,73
|1.065.300.533
|% 5,31
|
|ASELS
|23,38
|1.053.419.775
|% 2,36
|
|GARAN
|7,67
|1.006.360.762
|% 1,19
|
|YKBNK
|1,88
|314.405.437
|% -1,05
|
|ISFIN
|2,94
|313.893.598
|% -0,68
|
|YKBNK
|1,88
|314.405.437
|% -1,05
|
|ODAS
|1,27
|170.478.423
|% 0,00
|
|GARAN
|7,67
|1.006.360.762
|% 1,19
|
|THYAO
|8,73
|1.065.300.533
|% 5,31
|
|EKGYO
|1,15
|123.685.453
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5982
|7,6363
|% 1,03
|
|Frank
|6,5517
|6,5912
|% 0,65
|
|Riyal
|1,7110
|1,7196
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.617
|-7,01
|
|Altın Gr.
|333
|335
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,18
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,93
|2,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,25
|26,25
|-0,90
|
Seans Raporu
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