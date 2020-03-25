***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.03.2020 15:57
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2) gereğince sunulumuş olan, 01.01.2019-31.12.2019 Dönemine ilişkin sorumluluk beyanıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832111
BIST
17:4689.098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -188,35
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
17:466,4531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0309
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
17:466,9771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0471
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
17:46335,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,92
|Açılış
|: 334,70
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|12,87
|49.699.571
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|78.447.873
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.511.968
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.129.556
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|109.058.043
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|18.184.635
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|POLTK
|58,00
|25.056
|% -6,15
|
|ISYAT
|2,22
|13.765.009
|% -5,93
|
|ASELS
|23,40
|1.387.662.124
|% 2,45
|
|THYAO
|8,72
|1.283.289.811
|% 5,19
|
|GARAN
|7,51
|1.238.542.026
|% -0,92
|
|AKBNK
|5,57
|400.990.181
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|380.581.798
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|380.581.798
|% -1,58
|
|GARAN
|7,51
|1.238.542.026
|% -0,92
|
|ODAS
|1,26
|190.857.872
|% -0,79
|
|THYAO
|8,72
|1.283.289.811
|% 5,19
|
|ISFIN
|2,90
|361.307.826
|% -2,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5483
|7,5861
|% 0,36
|
|Frank
|6,5636
|6,6032
|% 0,84
|
|Riyal
|1,7155
|1,7241
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.606
|1.611
|-12,51
|
|Altın Gr.
|335
|335
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,22
|14,26
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,01
|
|B. Petrol
|26,27
|26,27
|-0,88
|