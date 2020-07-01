***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.07.2020 13:10
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonun TEFAS platformunda işlem görmeye başlaması ile birlikte izahnamenin ilgili maddeleri güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853702
BIST
13:04115.653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -871,39
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
13:046,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,8660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8570
En Düşük
6,8445
13:047,6872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0108
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6819
13:04394,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,53
|Açılış
|: 394,00
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.029.167
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|111.838.200
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|3.875.733
|% 9,97
|
|TRGYO
|3,66
|76.494.691
|% 9,91
|
|MRGYO
|2,00
|29.030.505
|% 9,89
|
|EGCYO
|1,23
|282.644
|% -9,56
|
|MERIT
|23,52
|19.576
|% -5,92
|
|YONGA
|24,80
|99.925
|% -4,62
|
|RTALB
|33,40
|29.982.912
|% -4,52
|
|ISBTR
|50.999,80
|461.323
|% -4,36
|
|KRDMD
|3,23
|1.255.072.376
|% -0,62
|
|ASELS
|32,84
|941.567.649
|% 1,11
|
|GARAN
|8,33
|695.847.089
|% -1,54
|
|ODAS
|2,57
|673.110.911
|% 3,63
|
|EKGYO
|2,01
|654.200.083
|% -1,95
|
|KRDMD
|3,23
|1.255.072.376
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,01
|654.200.083
|% -1,95
|
|ODAS
|2,57
|673.110.911
|% 3,63
|
|SKBNK
|1,51
|308.892.053
|% 4,14
|
|KARSN
|3,04
|402.812.145
|% 3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4769
|8,5194
|% 0,03
|
|Frank
|7,2032
|7,2466
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|6,57
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.551
|2.571
|13,80
|
|Tam
|2.625
|2.638
|14,20
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|7,00
|
|Çeyrek
|638
|646
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,07
|0,05
|
|B. Petrol
|42,39
|42,39
|1,12
|