***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.06.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarFonun TEFAS platformunda işlem görmeye başlaması ile birlikte izahnamenin ilgili maddeleri güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853702BIST