***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.02.2021 19:08
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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2020 4. Dönem Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı ekte sunulmuştur.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 01/02/2021
Karar Sayısı : 2021/09
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906789
BIST
18:051.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 19,00
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.501
En Düşük
1.472
18:057,1742
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -0,1451
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1551
18:058,6585
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -0,2269
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6382
18:05429,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,65
|Açılış
|: 429,88
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
427,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|1.677,00
|6.023.400
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|15.052.904
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.597.042
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,50
|54.031.220
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.353.052
|% 10,00
|
|VAKFN
|7,48
|17.750.071
|% -9,99
|
|COSMO
|12,25
|828.869
|% -9,99
|
|AYCES
|82,55
|5.118.586
|% -9,98
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|KOZAL
|124,10
|2.172.356.860
|% 7,54
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GARAN
|9,48
|1.534.679.210
|% 1,83
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|SISE
|7,39
|963.502.261
|% 2,21
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|EKGYO
|2,44
|775.721.920
|% 1,24
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GSDHO
|2,55
|520.628.058
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,88
|531.319.991
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1663
|7,1737
|% -1,99
|
|Euro
|8,6481
|8,6580
|% -2,56
|
|Sterlin
|9,7712
|9,8202
|% -2,25
|
|Frank
|7,9614
|8,0094
|% -2,72
|
|Riyal
|1,9051
|1,9146
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|20,65
|
|Altın Gr.
|429
|429
|-4,86
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|28,80
|28,83
|1,92
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,27
|
|B. Petrol
|55,85
|55,85
|0,83
|