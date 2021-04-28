***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2) gereğince sunulmuş olan 01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemine ilişkin sorumluluk beyanıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932054BIST