***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİzahname değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış duyuru metni ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936207BIST