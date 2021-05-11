***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.05.2021 17:23
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış duyuru metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936207
BIST
17:281.445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -15,63
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.438
17:288,3023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0301
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3232
En Düşük
8,2552
17:2810,1267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0883
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,1597
En Düşük
10,0247
17:28488,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,20
|Açılış
|: 488,69
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|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
485,84
BIST En Aktif Hisseler17:28
|CEMAS
|1,32
|159.963.967
|% 10,00
|
|ISGSY
|17,77
|36.159.960
|% 9,96
|
|CANTE
|5,59
|147.733.778
|% 9,82
|
|SARKY
|17,21
|127.826.528
|% 9,06
|
|GEDZA
|40,70
|27.028.622
|% 7,39
|
|JANTS
|69,25
|275.086.809
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|103.364.936
|% -9,94
|
|AYEN
|5,44
|84.510.581
|% -9,33
|
|DZGYO
|2,05
|26.032.301
|% -8,89
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|KRDMD
|8,73
|1.297.076.758
|% 0,23
|
|KOZAL
|127,40
|1.144.027.880
|% -0,86
|
|GARAN
|7,70
|1.010.390.824
|% -1,66
|
|PETKM
|6,67
|984.666.233
|% 0,91
|
|THYAO
|13,39
|932.606.791
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,88
|301.456.466
|% -2,08
|
|KRDMD
|8,73
|1.297.076.758
|% 0,23
|
|PETKM
|6,67
|984.666.233
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,13
|295.625.255
|% -0,93
|
|GARAN
|7,70
|1.010.390.824
|% -1,66
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2992
|8,3023
|% 0,36
|
|Euro
|10,1200
|10,1267
|% 0,88
|
|Sterlin
|11,6972
|11,7558
|% 0,43
|
|Frank
|9,1660
|9,2212
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2049
|2,2160
|% 0,22
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,32
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,04
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|0,12
|