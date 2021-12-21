***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.000.000 TL olan çıkarılmışsermayemizin tamamı iç kaynaklardan (olağanüstü yedekler) karşılanmak suretiyle 1.000.000 TL artırılarak6.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin gerekli iznin verilmiş olup,artırıma ilişkin olarak yönetim kurulu kararı ve çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesininyeni şekli ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985055BIST