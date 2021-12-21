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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

21.12.2021 15:29
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından  10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı iç kaynaklardan (olağanüstü yedekler) karşılanmak suretiyle 1.000.000 TL artırılarak 6.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin gerekli izin verilmiş olup yeni pay bilgileri aşağıda yer alan tablodaki gibidir.
    Ortağın Ticaret Unvanı  / Adı Soyadı
    İmtiyaz Türü
    Mevcut Sermaye
    İç Kaynaklardan  Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
    Bir Payın Nominal  Değerli (TL)
    Mevcut Sermaye (TL)
    Sermayeye Oranı (%)

    Ünlü Yatırım Holding  A.Ş.
    İmtiyazlı  Değil
    5.000.000
    1.000.000
    1
    6.000.000
    100

    TOPLAM
    6.000.000
    100





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985205


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OYLUM 5,51 6.936.555 % 9,98  
TETMT 379,20 13.519.894 % 9,98  
ASUZU 32,44 94.191.076 % 9,97  
GLCVY 12,26 31.502.229 % 9,96  
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Riyal 2,9887 3,0037 % -7,75  
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Altın Gr. 656 656 -51,98  
Cumhuriyet 4.381 4.447 -458,00  
Tam 4.343 4.489 -449,44  
Yarım 2.099 2.171 -217,41  
Çeyrek 1.053 1.086 -108,70  
Gümüş.Ons 22,91 22,93 0,10  
Gümüş Gr. 8,30 8,31 -0,65  
B. Petrol 76,31 76,31 1,03  
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