***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı iç kaynaklardan (olağanüstü yedekler) karşılanmak suretiyle 1.000.000 TL artırılarak 6.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin gerekli izin verilmiş olup yeni pay bilgileri aşağıda yer alan tablodaki gibidir.Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadıİmtiyaz TürüMevcut Sermayeİç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)Bir Payın Nominal Değerli (TL)Mevcut Sermaye (TL)Sermayeye Oranı (%)Ünlü Yatırım Holding A.Ş.İmtiyazlı Değil5.000.0001.000.0006.000.000100TOPLAM6.000.000100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985205BIST