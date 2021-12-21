***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.12.2021 15:29
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı iç kaynaklardan (olağanüstü yedekler) karşılanmak suretiyle 1.000.000 TL artırılarak 6.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin gerekli izin verilmiş olup yeni pay bilgileri aşağıda yer alan tablodaki gibidir.
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı
İmtiyaz Türü
Mevcut Sermaye
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Bir Payın Nominal Değerli (TL)
Mevcut Sermaye (TL)
Sermayeye Oranı (%)
Ünlü Yatırım Holding A.Ş.
İmtiyazlı Değil
5.000.000
1.000.000
1
6.000.000
100
TOPLAM
6.000.000
100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985205
BIST
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
18:0511,2928
En Yüksek
|Değişim
|: -7,36%
|| -0,8971
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
18:0512,8633
En Yüksek
|Değişim
|: -7,06%
|| -0,9768
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
18:05654,46
En Yüksek
|Değişim
|: -7,54%
|| -53,34
|Açılış
|: 654,46
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2911
|11,2928
|% -7,36
|
|Euro
|12,7774
|12,8633
|% -7,06
|
|Sterlin
|15,0526
|15,1281
|% -7,39
|
|Frank
|12,2124
|12,2859
|% -7,61
|
|Riyal
|2,9887
|3,0037
|% -7,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,75
|
|Altın Gr.
|656
|656
|-51,98
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,30
|8,31
|-0,65
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|1,03
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GWIND
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 467, 490 adet işlem
-
17:58TAVHL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 572, 248 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 187 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
-
17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem