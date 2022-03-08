***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.03.2022 13:39
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
UJA - Ünlü Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon, 15.03.2022 tarihinden itibaren TEFAS Platformu'nda işleme açılacaktır. Bu nedenle, fon izahnamesinin ilgili maddeleri tadil edilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış duyuru metni ve son aya ilişkin portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008156
BIST
13:272.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 23,13
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
13:2714,4967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1245
|Açılış
|: 14,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
13:2715,8058
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1598
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
13:27934,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 11,48
|Açılış
|: 934,12
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler13:24
|KOZAA
|25,52
|394.639.739
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.227.478.803
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.269.424
|% 9,94
|
|ROYAL
|3,28
|283.728
|% 9,33
|
|BASGZ
|12,08
|149.783.013
|% 8,93
|
|CMENT
|26,30
|98.411
|% -7,72
|
|GWIND
|6,09
|47.754.747
|% -7,16
|
|USAK
|1,40
|35.326.031
|% -5,41
|
|PKART
|14,20
|1.214.001
|% -4,70
|
|SELVA
|17,88
|35.297.706
|% -4,69
|
|KRDMD
|15,08
|3.629.861.537
|% 4,36
|
|THYAO
|25,88
|3.097.857.393
|% -0,08
|
|EREGL
|35,24
|1.689.621.078
|% 1,91
|
|KOZAL
|144,60
|1.227.478.803
|% 9,96
|
|GARAN
|11,78
|1.074.634.547
|% 0,26
|
|KRDMD
|15,08
|3.629.861.537
|% 4,36
|
|YKBNK
|3,66
|564.785.701
|% 0,55
|
|THYAO
|25,88
|3.097.857.393
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,13
|234.560.359
|% 1,43
|
|GARAN
|11,78
|1.074.634.547
|% 0,26
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4916
|14,4951
|% 0,86
|
|Euro
|15,7755
|15,8088
|% 1,04
|
|Sterlin
|18,9711
|19,0662
|% 1,00
|
|Frank
|15,5457
|15,6394
|% 0,53
|
|Riyal
|3,8529
|3,8722
|% 0,90
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|6,74
|
|Altın Gr.
|935
|935
|12,02
|
|Cumhuriyet
|6.198
|6.292
|161,00
|
|Tam
|6.166
|6.322
|164,82
|
|Yarım
|2.980
|3.058
|79,73
|
|Çeyrek
|1.495
|1.529
|39,86
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,32
|
|B. Petrol
|126
|126
|2,50
|