***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarUJA - Ünlü Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon, 15.03.2022 tarihinden itibaren TEFAS Platformu'nda işleme açılacaktır. Bu nedenle, fon izahnamesinin ilgili maddeleri tadil edilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış duyuru metni ve son aya ilişkin portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008156BIST