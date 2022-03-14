***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.03.2022 11:55
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış duyuru metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010242
BIST
13:122.086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 32,56
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.089
En Düşük
2.066
13:1214,7343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0310
|Açılış
|: 14,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
13:1216,2037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0658
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
13:12931,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -10,15
|Açılış
|: 931,18
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler13:12
|RAYSG
|11,78
|920.243
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|22.118.607
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|22.456.913
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.314.523
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|152.179.718
|% 9,92
|
|ISBTR
|57.600,30
|236.801
|% -10,00
|
|KRVGD
|9,87
|148.827.657
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|137.128.565
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,69
|16.189.458
|% -7,75
|
|ALCTL
|24,16
|34.815.835
|% -6,36
|
|THYAO
|26,90
|1.879.853.420
|% 1,82
|
|FROTO
|264,70
|898.712.594
|% 8,53
|
|GARAN
|11,85
|801.542.405
|% 0,68
|
|SISE
|13,89
|737.778.430
|% 2,66
|
|KRDMD
|15,08
|714.975.637
|% 0,94
|
|YKBNK
|3,74
|328.693.267
|% 1,36
|
|PETKM
|8,32
|697.181.720
|% 2,21
|
|CEMAS
|1,14
|91.827.638
|% 4,59
|
|ADESE
|0,71
|51.456.122
|% 4,41
|
|ODAS
|1,57
|114.615.396
|% 3,29
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7270
|14,7343
|% -0,21
|
|Euro
|16,1673
|16,2037
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,1529
|19,2490
|% -0,19
|
|Frank
|15,7155
|15,8102
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9134
|3,9330
|% -0,27
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-18,12
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-11,46
|
|Cumhuriyet
|6.162
|6.255
|-12,00
|
|Tam
|6.135
|6.290
|-39,21
|
|Yarım
|2.965
|3.043
|-18,97
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|-9,49
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,26
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,27
|
Seans Raporu
13:12
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866