***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 6.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 0823 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı'nın 18.05.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00074745081 sayılı onayı sonrası 29.06.2022 tarihli genel kurulda kabul edilerek tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053141BIST