***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.08.2022 18:55
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Şirketimizin 6.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 0823 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı'nın 18.05.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00074745081 sayılı onayı sonrası 29.06.2022 tarihli genel kurulda kabul edilerek tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053141
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0257
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
18,0009
En Düşük
17,8708
18:0518,2994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0581
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3828
En Düşük
18,1988
18:051.032,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.032,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.035,61
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.292.500
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.334.086
|% 9,98
|
|DURDO
|35,48
|39.169.893
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|17.072.986
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.489.030
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.087.495
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.889.656
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.474
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9328
|17,9379
|% 0,14
|
|Euro
|18,2623
|18,2994
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,6173
|21,7257
|% 0,28
|
|Frank
|18,7115
|18,8242
|% 0,89
|
|Riyal
|4,7611
|4,7849
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|12,44
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|9,08
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.913
|6.980
|-10,00
|
|Yarım
|3.368
|3.412
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.706
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,62
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,43
|
|B. Petrol
|96,66
|96,66
|1,74
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EKGYO, HEKTS
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 07 artarak (% 1.81 ) 2, 472
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZGYO, ORMA, DMSAS, NETAS, DURDO, GSRAY, KONKA, YBTAS, GARFA, IHAAS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, ASUZU, SNGYO, HUNER
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17:59
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