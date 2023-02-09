***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı kapsamındaBIST Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle BIST Pay Piyasası tekrar açılıncaya kadar Fon'un katılma payı alım - satımına konu birim pay değerinin hesaplanmaması ve katılma payı alım-satımının durdurulması uygun bulunmuştur.Konu ile ilgili duyurumuz ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112024BIST