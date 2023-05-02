***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2023 Tarih ve 12233903-305.04-E.36665 sayılı yazısı ile onaylanan USY Fon'un TEFAS'ta işlem görmesi ile ilgili duyuru metnini ekte bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145224BIST