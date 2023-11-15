UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.2023 Tarih ve 12233903-305.04-44994 sayılı yazısı ile onaylanan UPD Fon'un Fon Yönetim Ücretinin yıllık %1.25'den %1'e düşürüldüğü ve T+3 gün olan Fon Satış Valörünün T+2 gün olarak güncellediği ile ilgili duyuru metnini ekte bilgilerinize sunarız. Değişiklikler 17.11.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe alınacaktır.