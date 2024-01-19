***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2024 Tarih ve 12233903-305.04-48069 sayılı yazısı ile onaylanan UZY Fon'un izahname değişikliği ile ilgili duyuru metnini ekte bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241686BIST