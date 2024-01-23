***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucu Yönetim Kurulu'nun 23.01.2024 Tarih ve 2024/09 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile,Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasına istinadenFon portföyünde bulunan ve Fon Portföyüne alınacak olan değerleme yaptırılması gereken varlıklarla ilgili olarak 2024 yılında gerçekleştirilecek gayrimenkul değerleme hizmeti alımı ile ilgilia) Fon portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak değerleme kuruluşu olarak Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin, b) Fon portföyüne 2024 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme kuruluşu olarak da Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin belirlenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242253BIST