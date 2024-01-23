***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.01.2024 16:55
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kurucu Yönetim Kurulu'nun 23.01.2024 Tarih ve 2024/09 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile,
Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasına istinaden
Fon portföyünde bulunan ve Fon Portföyüne alınacak olan değerleme yaptırılması gereken varlıklarla ilgili olarak 2024 yılında gerçekleştirilecek gayrimenkul değerleme hizmeti alımı ile ilgili
a) Fon portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti alınacak değerleme kuruluşu olarak Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin, b) Fon portföyüne 2024 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme kuruluşu olarak da Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin belirlenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242253
BIST
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18:057.950
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -60,08
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
7.915
En Yüksek
8.146
18:0530,2798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0236
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
18:0532,8598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,1044
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8461
18:051.971,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.971,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|67,65
|322.096.037
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.971.093
|% 10,00
|
|BYDNR
|28,82
|163.458.237
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|14.523.233
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|23.928.375
|% 9,99
|
|NTHOL
|23,34
|141.541.987
|% -9,95
|
|GARFA
|117,00
|172.032.929
|% -9,93
|
|ULAS
|21,00
|20.325.600
|% -9,48
|
|AKYHO
|4,45
|121.919.702
|% -9,18
|
|QNBFL
|836,50
|5.465.690
|% -8,43
|
|THYAO
|248,80
|7.411.696.283
|% -0,58
|
|YKBNK
|20,90
|5.777.482.033
|% -5,94
|
|AKBNK
|38,02
|5.103.093.044
|% -5,09
|
|KCHOL
|151,20
|3.899.116.503
|% -2,01
|
|ISCTR
|23,84
|3.888.845.242
|% -4,72
|
|EKGYO
|9,40
|3.492.853.016
|% -0,74
|
|YKBNK
|20,90
|5.777.482.033
|% -5,94
|
|AKFGY
|1,93
|434.267.109
|% 1,05
|
|ISCTR
|23,84
|3.888.845.242
|% -4,72
|
|KATMR
|2,19
|327.601.561
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2721
|30,2798
|% 0,08
|
|Euro
|32,8486
|32,8598
|% -0,32
|
|Sterlin
|38,2945
|38,4865
|% -0,11
|
|Frank
|34,6344
|34,8430
|% -0,14
|
|Riyal
|8,0485
|8,0889
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,39
|22,42
|% 0,66
|
|Platin
|902,46
|903,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,17
|959,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,78
|79,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,23
|2.025,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58IHYAY
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 846, 156 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -112, 2 kaybederek (% -1.30 ) 8, 531
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17:57XU100
Endeks 7, 923 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 300.00 milyon TL de
-
17:57PCILT
Yüzde -63.03 oranında düşüşle 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 153, 100 adet işlem
-
17:56IHLGM
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 085, 517 adet işlem