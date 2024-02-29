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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

29.02.2024 15:29
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2024 Tarih ve 12233903-305.01.01-50301 sayılı yazısı ile onaylanan UP2 Fon'un Ünlü Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon'a dönüşümü ile ilgili izahname değişikliği hakkında duyuru metnini ekte bilgilerinize sunarız
 
 
 
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252992


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Platin 882,13 883,04 % 0,66  
Paladyum 933,55 937,18 % 0,66  
Brent Pet. 82,11 82,11 % 0,66  
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