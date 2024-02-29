***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2024 Tarih ve 12233903-305.01.01-50301 sayılı yazısı ile onaylanan UP2 Fon'un Ünlü Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon'a dönüşümü ile ilgili izahname değişikliği hakkında duyuru metnini ekte bilgilerinize sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252992BIST