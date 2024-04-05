***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon'un izahnamesinin 01.03.2024 tarihli ve 32476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (Tebliğ) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.e) kapsamında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 15.03.2024 tarih ve 891 numaralı Genel Mektubu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 14.03.2024 tarih ve E-12233903-305.07- 51266 sayılı yazısı uyarınca, yeni izahname standartlarına uyum sağlanacak şekilde güncellenmiştir. Güncellemeler 05/05/2024 tarihinde yürürlüğe alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268538BIST