***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
01.01.2021 15:54
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Hizmet Birimi değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış iç tüzük tadil metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896361
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4462
En Düşük
7,4270
18:009,0792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0037
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,1137
En Düşük
9,0560
18:00452,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,15
|Açılış
|: 452,98
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
454,84
En Düşük
452,98
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% 0,00
|
|THYAO
|12,91
|801.785.817
|% 0,00
|
|SELEC
|13,65
|102.365.430
|% 0,00
|
|OSTIM
|4,08
|32.294.049
|% 0,00
|
|ODAS
|3,90
|650.722.822
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% 0,00
|
|THYAO
|12,91
|801.785.817
|% 0,00
|
|SELEC
|13,65
|102.365.430
|% 0,00
|
|OSTIM
|4,08
|32.294.049
|% 0,00
|
|ODAS
|3,90
|650.722.822
|% 0,00
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 0,00
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,00
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% 0,00
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4257
|7,4343
|% -0,01
|
|Euro
|9,0704
|9,0793
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,1300
|10,1808
|% -0,01
|
|Frank
|8,3388
|8,3890
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9745
|1,9844
|% -0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,88
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,72
|51,72
|0,09
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
15:43
CMENT, CASA, PSDTC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:43
SODSN, KARTN, OTKAR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:28
MAALT, DOGUB, MERIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:28
YAYLA, ARZUM, OTKAR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:13
SUMAS, YATAS, METUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında