***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.12.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon Hizmet Birimi değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış iç tüzük tadil metni ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896365BIST