***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
19.10.2022 16:27
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072881
BIST
16:523.863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 21,43
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
16:5218,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
16:5218,1865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1423
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
16:52976,61
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -10,87
|Açılış
|: 976,61
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler16:52
|GESAN
|149,60
|541.989.512
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|419.126.865
|% 10,00
|
|BARMA
|80,90
|179.286.093
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|297.441.509
|% 9,99
|
|INTEM
|85,90
|43.684.396
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,11
|314.967.666
|% -7,22
|
|GLBMD
|11,11
|17.517.216
|% -7,11
|
|KIMMR
|6,77
|7.566.439
|% -6,23
|
|ODAS
|7,85
|5.066.041.229
|% -6,21
|
|KLKIM
|34,88
|122.999.953
|% -5,22
|
|THYAO
|97,35
|5.332.159.036
|% 0,10
|
|ODAS
|7,85
|5.066.041.229
|% -6,21
|
|YKBNK
|9,41
|4.481.622.441
|% 0,21
|
|AKBNK
|15,18
|4.440.643.564
|% 0,60
|
|ISCTR
|9,72
|3.466.653.734
|% 2,64
|
|ODAS
|7,85
|5.066.041.229
|% -6,21
|
|YKBNK
|9,41
|4.481.622.441
|% 0,21
|
|EKGYO
|4,40
|1.694.544.099
|% 0,23
|
|ISCTR
|9,72
|3.466.653.734
|% 2,64
|
|AKBNK
|15,18
|4.440.643.564
|% 0,60
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5873
|18,5958
|% 0,06
|
|Euro
|18,1704
|18,1865
|% -0,78
|
|Sterlin
|20,8634
|20,9681
|% -0,56
|
|Frank
|18,4615
|18,5727
|% -0,87
|
|Riyal
|4,9326
|4,9573
|% -0,04
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-18,41
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,39
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-24,00
|
|Tam
|6.646
|6.731
|-33,00
|
|Yarım
|3.238
|3.291
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,61
|90,61
|0,58
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Seans Raporu
16:52
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