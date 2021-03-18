***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
18.03.2021 15:51
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919010
BIST
17:131.554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -8,16
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.554
17:137,3565
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -0,1389
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
17:138,7830
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -0,2072
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
17:13408,75
En Yüksek
|Değişim
|: -2,81%
|| -11,80
|Açılış
|: 408,75
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler17:13
|PAMEL
|31,02
|7.242.760
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|215.199.908
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|82.926.054
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|65.860.816
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|53.286.764
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,84
|35.136.408
|% -10,00
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|169.074.266
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,05
|3.253.726.567
|% 3,43
|
|FROTO
|211,80
|2.429.446.848
|% -7,59
|
|THYAO
|13,95
|1.152.626.583
|% -4,12
|
|ODAS
|4,06
|1.120.999.390
|% 8,85
|
|KRDMD
|7,59
|930.724.250
|% -0,26
|
|GARAN
|9,05
|3.253.726.567
|% 3,43
|
|ODAS
|4,06
|1.120.999.390
|% 8,85
|
|EKGYO
|2,16
|609.750.941
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,75
|752.572.282
|% 2,23
|
|TSKB
|1,71
|288.364.591
|% 1,18
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3535
|7,3565
|% -1,85
|
|Euro
|8,7746
|8,7830
|% -2,30
|
|Sterlin
|10,2270
|10,2783
|% -1,98
|
|Frank
|7,9057
|7,9533
|% -2,28
|
|Riyal
|1,9604
|1,9703
|% -1,59
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-21,28
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-11,82
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-56,00
|
|Tam
|2.712
|2.779
|-55,08
|
|Yarım
|1.311
|1.344
|-26,65
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,33
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,17
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|-1,52
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28AYEN
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 356, 379 adet işlem
-
17:27EMNIS
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 26.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 120 adet işlem
-
17:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 19 artarak (% 0.32 ) 1, 634
-
17:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, ODAS, YKBNK
-
17:26XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 24, 352.00 milyon TL de