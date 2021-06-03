***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.05.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış içtüzük tadil metnine göre güncellenmiş iç tüzük ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939877BIST