***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
03.06.2021 16:00
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış içtüzük tadil metnine göre güncellenmiş iç tüzük ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939879
BIST
16:161.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -13,21
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.413
16:168,6954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1027
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7161
En Düşük
8,5886
16:1610,5843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0863
|Açılış
|: 10,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
16:16525,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,27
|Açılış
|: 525,97
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler16:14
|KATMR
|3,63
|105.188.555
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|11.815.045
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.293.054
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|8.977.680
|% 9,87
|
|RYSAS
|4,06
|28.476.489
|% 9,73
|
|BALAT
|6,12
|360.469
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KARSN
|4,21
|359.187.140
|% -9,85
|
|DENGE
|4,66
|492.785
|% -6,80
|
|CELHA
|6,65
|7.655.690
|% -5,81
|
|THYAO
|13,89
|2.099.414.575
|% 1,76
|
|GARAN
|7,97
|1.053.090.401
|% -1,12
|
|KRDMD
|7,59
|900.069.932
|% -2,82
|
|YKBNK
|2,19
|574.826.317
|% -0,90
|
|PETKM
|6,25
|552.886.347
|% -2,04
|
|YKBNK
|2,19
|574.826.317
|% -0,90
|
|THYAO
|13,89
|2.099.414.575
|% 1,76
|
|GARAN
|7,97
|1.053.090.401
|% -1,12
|
|KRDMD
|7,59
|900.069.932
|% -2,82
|
|IHLGM
|1,13
|129.960.550
|% 5,61
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6941
|8,6985
|% 1,23
|
|Euro
|10,5851
|10,5914
|% 0,89
|
|Sterlin
|12,2753
|12,3369
|% 1,12
|
|Frank
|9,6105
|9,6684
|% 0,84
|
|Riyal
|2,3147
|2,3263
|% 1,33
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|-29,72
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.477
|3.530
|-5,00
|
|Tam
|3.460
|3.547
|-9,92
|
|Yarım
|1.672
|1.716
|-4,80
|
|Çeyrek
|839
|858
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,43
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,67
|-0,11
|
|B. Petrol
|71,31
|71,31
|-0,04
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:28IZFAS
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 054, 801 adet işlem
-
16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KRDMD, SAHOL
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 39 kaybederek (% -1.07 ) 1, 238
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, BOBET, EPLAS, PENGD, VAKKO, MZHLD
-
16:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARSN, BALAT, ISKUR