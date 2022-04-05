***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
05.04.2022 16:12
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. İdacapital İvmelendirme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzüğü ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015885
BIST
16:362.341
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 29,35
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
16:3614,7244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0458
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
16:3616,1654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0503
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
16:36918,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,74
|Açılış
|: 919,20
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
919,97
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler16:34
|ULUSE
|150,70
|14.788.074
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.676.778
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.734.990
|% 9,98
|
|ACSEL
|33,98
|50.975.911
|% 9,97
|
|OLMK
|9,30
|15.777.927
|% 9,93
|
|CEOEM
|11,95
|65.383.606
|% -9,40
|
|LIDER
|18,73
|735.050.781
|% -8,63
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GMTAS
|2,98
|10.495.965
|% -5,40
|
|GRNYO
|2,40
|3.303.809
|% -4,00
|
|THYAO
|34,76
|4.230.649.510
|% 3,89
|
|ASELS
|26,08
|2.870.778.403
|% 2,92
|
|KRDMD
|15,87
|2.663.606.766
|% 0,13
|
|GARAN
|12,60
|2.520.968.920
|% -0,24
|
|SISE
|16,60
|2.284.445.676
|% 2,03
|
|ODAS
|1,91
|780.416.749
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,57
|853.855.298
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,25
|1.165.626.386
|% 0,95
|
|GARAN
|12,60
|2.520.968.920
|% -0,24
|
|AKBNK
|7,78
|1.557.682.282
|% 0,78
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7167
|14,7219
|% 0,29
|
|Euro
|16,1540
|16,1634
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,2969
|19,3937
|% 0,49
|
|Frank
|15,8588
|15,9543
|% 0,46
|
|Riyal
|3,9137
|3,9333
|% 0,29
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|9,40
|
|Altın Gr.
|917
|917
|4,50
|
|Cumhuriyet
|6.072
|6.164
|37,00
|
|Tam
|6.044
|6.195
|36,73
|
|Yarım
|2.921
|2.996
|17,76
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|8,89
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,14
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,69
|