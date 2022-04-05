***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYok.Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. İdacapital İvmelendirme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzüğü ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015885BIST