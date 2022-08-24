***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
24.08.2022 14:28
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Ar-Ge GSYF İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057975
BIST
14:223.122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,51
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
14:2218,1709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0613
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1709
En Düşük
18,0790
14:2218,0392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0285
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
14:221.018,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,83
|Açılış
|: 1.019,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler14:22
|HKTM
|17,71
|3.050.866
|% 10,00
|
|BEYAZ
|14,76
|75.165.427
|% 9,99
|
|BFREN
|1.437,40
|8.887.444
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|31.077.543
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|SANFM
|16,73
|29.262.754
|% -7,57
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|YGYO
|1,05
|37.177.831
|% -5,41
|
|THYAO
|70,30
|7.737.201.286
|% 3,69
|
|YKBNK
|6,17
|2.524.523.802
|% -1,75
|
|ISCTR
|8,24
|2.296.858.485
|% 0,49
|
|AKBNK
|11,30
|2.272.166.077
|% -1,57
|
|GARAN
|23,72
|1.979.965.900
|% 2,77
|
|YKBNK
|6,17
|2.524.523.802
|% -1,75
|
|EKGYO
|3,94
|1.423.588.487
|% -0,76
|
|ALBRK
|2,35
|649.778.504
|% 2,62
|
|ISCTR
|8,24
|2.296.858.485
|% 0,49
|
|AKBNK
|11,30
|2.272.166.077
|% -1,57
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1583
|18,1709
|% 0,34
|
|Euro
|18,0250
|18,0392
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,3234
|21,4303
|% -0,20
|
|Frank
|18,7688
|18,8819
|% 0,33
|
|Riyal
|4,8153
|4,8394
|% 0,14
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-2,47
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.897
|-21,00
|
|Tam
|6.830
|6.880
|-36,00
|
|Yarım
|3.328
|3.363
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,05
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|-0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,76
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:37DOGUB
Yüzde 9.97 oranında artışla 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 990, 328 adet işlem
-
14:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 55 artarak (% 0.08 ) 3, 402
-
14:36
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, ISCTR
-
14:36ANELE
Yüzde 6.44 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 078, 920 adet işlem
-
14:35DENGE
Yüzde 4.27 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 616, 641 adet işlem