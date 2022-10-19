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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

19.10.2022 16:27
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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BIST En Aktif Hisseler16:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 149,60 486.335.456 % 10,00  
ESEN 58,30 395.266.305 % 10,00  
SMRTG 125,50 296.298.831 % 9,99  
BARMA 80,90 172.353.217 % 9,99  
PENTA 585,60 28.416.152 % 9,99  
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16:17 Alış Satış %  
Dolar 18,5760 18,5956 % 0,06  
Euro 18,1874 18,2033 % -0,68  
Sterlin 20,8405 20,9450 % -0,67  
Frank 18,4393 18,5504 % -0,99  
Riyal 4,9322 4,9569 % -0,05  
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16:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.634 1.634 -18,21  
Altın Gr. 978 978 -9,59  
Cumhuriyet 6.627 6.727 -33,00  
Tam 6.653 6.736 -28,00  
Yarım 3.242 3.293 -16,00  
Çeyrek 1.624 1.648 -8,00  
Gümüş.Ons 18,42 18,45 -0,30  
Gümüş Gr. 11,02 11,03 -0,18  
B. Petrol 90,48 90,48 0,45  
Seans Raporu 16:17
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