***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
19.10.2022 16:27
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İdacapital GSYF Güncel Fon içtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072883
BIST
16:193.882
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 40,48
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
16:1918,5989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
16:1918,2229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1059
|Açılış
|: 18,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
16:19977,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -9,53
|Açılış
|: 977,95
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler16:17
|GESAN
|149,60
|486.335.456
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|395.266.305
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|296.298.831
|% 9,99
|
|BARMA
|80,90
|172.353.217
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|28.416.152
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,14
|299.252.600
|% -6,55
|
|GLBMD
|11,18
|15.281.426
|% -6,52
|
|PEGYO
|2,44
|29.945.367
|% -5,43
|
|ODAS
|7,95
|4.912.125.556
|% -5,02
|
|SEGYO
|1,60
|158.957.118
|% -4,76
|
|THYAO
|97,90
|4.956.276.465
|% 0,67
|
|ODAS
|7,95
|4.912.125.556
|% -5,02
|
|YKBNK
|9,54
|4.099.617.847
|% 1,60
|
|AKBNK
|15,44
|4.044.060.291
|% 2,32
|
|ISCTR
|9,86
|3.158.019.980
|% 4,12
|
|ODAS
|7,95
|4.912.125.556
|% -5,02
|
|YKBNK
|9,54
|4.099.617.847
|% 1,60
|
|EKGYO
|4,42
|1.582.658.158
|% 0,68
|
|ISCTR
|9,86
|3.158.019.980
|% 4,12
|
|AKBNK
|15,44
|4.044.060.291
|% 2,32
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5760
|18,5956
|% 0,06
|
|Euro
|18,1874
|18,2033
|% -0,68
|
|Sterlin
|20,8405
|20,9450
|% -0,67
|
|Frank
|18,4393
|18,5504
|% -0,99
|
|Riyal
|4,9322
|4,9569
|% -0,05
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-18,21
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-9,59
|
|Cumhuriyet
|6.627
|6.727
|-33,00
|
|Tam
|6.653
|6.736
|-28,00
|
|Yarım
|3.242
|3.293
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.648
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,48
|90,48
|0,45
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 88 artarak (% 1.14 ) 4, 266
-
16:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ODAS, YKBNK
-
16:32PRKAB
Yüzde 8.08 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 500, 064 adet işlem
-
16:31MAGEN
Yüzde 5.76 oranında artışla 19.66 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 872, 770 adet işlem
-
16:30NATEN
Yüzde 6.93 oranında artışla 101.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 465, 405 adet işlem