***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
01.01.2021 15:56
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896368
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4462
En Düşük
7,4270
18:009,0792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0037
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,1137
En Düşük
9,0560
18:00452,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,15
|Açılış
|: 452,98
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
454,84
En Düşük
452,98
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SELEC
|13,65
|102.365.430
|% 0,00
|
|THYAO
|12,91
|801.785.817
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% 0,00
|
|OSTIM
|4,08
|32.294.049
|% 0,00
|
|ODAS
|3,90
|650.722.822
|% 0,00
|
|SELEC
|13,65
|102.365.430
|% 0,00
|
|THYAO
|12,91
|801.785.817
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% 0,00
|
|ODAS
|3,90
|650.722.822
|% 0,00
|
|OSTIM
|4,08
|32.294.049
|% 0,00
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 0,00
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,00
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% 0,00
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4257
|7,4343
|% -0,01
|
|Euro
|9,0704
|9,0792
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,1289
|10,1797
|% -0,02
|
|Frank
|8,3534
|8,4037
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9745
|1,9844
|% -0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,88
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,72
|51,72
|0,09
|
Seans Raporu
18:00
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16:13
MEGAP, ISKUR, CLEBI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:13
SODSN, INVEO, SNPAM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:58
TKNSA, ISGYO, UTPYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:58
INVEO, ALCAR, BRYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:43
CMENT, CASA, PSDTC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında