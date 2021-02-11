***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
11.02.2021 16:05
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel UPG İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909084
BIST
17:271.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
17:277,0193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0385
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0082
17:278,5390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0181
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5253
17:27416,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,72
|Açılış
|: 416,15
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
415,53
BIST En Aktif Hisseler17:27
|MAKTK
|4,41
|423.198.678
|% 9,98
|
|MAALT
|285,70
|4.962.120
|% 9,97
|
|AYEN
|7,75
|128.889.747
|% 9,77
|
|FMIZP
|204,60
|451.157.747
|% 9,24
|
|AYCES
|92,45
|2.771.038
|% 8,76
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|DAGHL
|17,10
|6.608.718
|% -6,81
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|DITAS
|48,68
|71.221.357
|% -6,11
|
|DZGYO
|5,80
|14.072.608
|% -5,23
|
|KOZAL
|137,30
|1.736.953.647
|% 0,37
|
|SISE
|7,82
|1.203.079.982
|% 1,56
|
|KOZAA
|17,83
|1.023.909.456
|% 5,13
|
|GARAN
|9,99
|976.718.327
|% -1,87
|
|PETKM
|5,12
|970.107.197
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,58
|915.693.312
|% -1,90
|
|DOHOL
|3,54
|667.991.384
|% 0,85
|
|PETKM
|5,12
|970.107.197
|% 0,00
|
|SISE
|7,82
|1.203.079.982
|% 1,56
|
|KARSN
|5,23
|605.423.552
|% 8,73
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0147
|7,0193
|% -0,55
|
|Euro
|8,5331
|8,5390
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,6776
|9,7261
|% -0,52
|
|Frank
|7,8584
|7,9058
|% -0,44
|
|Riyal
|1,8671
|1,8765
|% -0,45
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|0,36
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|-23,00
|
|Tam
|2.756
|2.826
|-19,44
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-9,40
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,19
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,32
|61,32
|-0,15
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:40AYEN
Yüzde 9.49 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 216, 146 adet işlem
-
17:39KARSN
Yüzde 8.73 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 081, 621 adet işlem
-
17:38SAMAT
Yüzde -7.18 oranında düşüşle 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 176, 870 adet işlem
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 22 kaybederek (% -0.44 ) 1, 639
-
17:37XU100
Endeks 1, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 21, 575.00 milyon TL de