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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

03.06.2021 15:59



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03052021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

28.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ihraç belgesi tadil metnine göre güncellenmiş ihraç belgesi ekte sunulmuştur. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939878


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