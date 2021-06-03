***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03052021Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ihraç belgesi tadil metnine göre güncellenmiş ihraç belgesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939878BIST