***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
26.10.2021 15:18
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UPG - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972439
BIST
16:421.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 18,45
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
16:429,5238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0607
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
16:4211,0604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0768
|Açılış
|: 10,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
16:42546,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -10,24
|Açılış
|: 546,69
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,27
BIST En Aktif Hisseler16:42
|AKMGY
|40,06
|1.895.137
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,87
|311.193.628
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.597.971
|% 9,93
|
|ERBOS
|114,00
|131.381.222
|% 9,93
|
|ARMDA
|55,40
|2.493.039
|% 9,92
|
|BIOEN
|26,80
|344.193.087
|% -6,94
|
|HUBVC
|10,08
|24.609.492
|% -5,53
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|UFUK
|21,20
|45.132
|% -4,50
|
|GARAN
|9,27
|2.040.408.716
|% 2,09
|
|GUBRF
|68,90
|1.106.767.022
|% 6,57
|
|THYAO
|14,59
|953.183.243
|% 2,17
|
|TUPRS
|140,10
|786.930.799
|% -1,20
|
|EREGL
|19,99
|692.937.657
|% 1,83
|
|GARAN
|9,27
|2.040.408.716
|% 2,09
|
|ODAS
|1,42
|230.262.932
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,61
|319.491.177
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,98
|175.982.044
|% 0,51
|
|KRDMD
|7,58
|619.761.451
|% 0,93
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5184
|9,5238
|% -0,63
|
|Euro
|11,0542
|11,0604
|% -0,69
|
|Sterlin
|13,0379
|13,1033
|% -0,85
|
|Frank
|10,2603
|10,3221
|% -1,11
|
|Riyal
|2,5197
|2,5323
|% -1,07
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-16,12
|
|Altın Gr.
|546
|546
|-10,57
|
|Cumhuriyet
|3.607
|3.661
|-81,00
|
|Tam
|3.590
|3.680
|-78,57
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-38,00
|
|Çeyrek
|870
|890
|-19,01
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,23
|
|B. Petrol
|85,06
|85,06
|-0,11
|