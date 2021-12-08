***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
08.12.2021 15:00
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UPG - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981944
BIST
16:211.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 17,55
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.978
16:2113,6621
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1720
|Açılış
|: 13,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
16:2115,4581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2410
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5254
En Düşük
15,1751
16:21784,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 9,67
|Açılış
|: 784,04
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler16:21
|BAGFS
|13,97
|11.443.271
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.596.306
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.183.728
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|117.352.182
|% -9,97
|
|THYAO
|20,12
|3.879.139.956
|% 4,79
|
|SISE
|14,86
|3.738.301.328
|% 1,30
|
|GARAN
|11,96
|3.400.682.376
|% 1,10
|
|ASELS
|23,94
|2.141.291.867
|% 3,73
|
|KRDMD
|9,73
|1.984.207.728
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,55
|1.615.550.114
|% 6,25
|
|YKBNK
|3,62
|1.274.769.089
|% 1,40
|
|TSKB
|1,64
|479.883.041
|% 1,23
|
|GARAN
|11,96
|3.400.682.376
|% 1,10
|
|SKBNK
|1,22
|326.075.629
|% 0,00
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6582
|13,6621
|% 1,28
|
|Euro
|15,4445
|15,4581
|% 1,58
|
|Sterlin
|17,9807
|18,0709
|% 0,96
|
|Frank
|14,7490
|14,8378
|% 1,52
|
|Riyal
|3,6342
|3,6525
|% 1,39
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-0,75
|
|Altın Gr.
|787
|787
|12,63
|
|Cumhuriyet
|5.211
|5.290
|39,00
|
|Tam
|5.184
|5.315
|31,15
|
|Yarım
|2.505
|2.571
|15,07
|
|Çeyrek
|1.257
|1.285
|7,53
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,11
|
|B. Petrol
|75,84
|75,84
|0,40
|