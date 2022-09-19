***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
19.09.2022 14:10
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Ar-Ge GSYF İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063940
BIST
16:553.242
En Yüksek
|Değişim
|: -3,99%
|| -134,85
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.236
16:5518,3046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0490
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
16:5518,3453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0615
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
16:55980,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,66
|Açılış
|: 980,81
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler16:55
|SMRTG
|45,98
|108.448.162
|% 10,00
|
|MERKO
|6,51
|25.464.101
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|26.373.508
|% 9,95
|
|RODRG
|37,88
|9.069.447
|% 9,92
|
|IZFAS
|3,99
|14.595.256
|% 9,92
|
|HALKB
|8,95
|2.689.994.874
|% -9,96
|
|NTHOL
|9,95
|143.270.121
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|24.152.598
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.713.655
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.871.037
|% -9,86
|
|AKBNK
|11,43
|4.240.215.123
|% -6,23
|
|GARAN
|19,72
|3.910.540.552
|% -9,46
|
|ASELS
|30,50
|3.160.185.449
|% -9,76
|
|YKBNK
|7,00
|3.004.814.935
|% -4,50
|
|EKGYO
|4,00
|2.881.372.948
|% -8,47
|
|EKGYO
|4,00
|2.881.372.948
|% -8,47
|
|YKBNK
|7,00
|3.004.814.935
|% -4,50
|
|AKBNK
|11,43
|4.240.215.123
|% -6,23
|
|HALKB
|8,95
|2.689.994.874
|% -9,96
|
|ISCTR
|7,96
|2.464.902.555
|% -9,13
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2897
|18,3046
|% 0,27
|
|Euro
|18,3082
|18,3453
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,7730
|20,8772
|% -0,07
|
|Frank
|18,8482
|18,9617
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8517
|4,8760
|% 0,16
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,38
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.741
|-22,00
|
|Tam
|6.671
|6.754
|42,00
|
|Yarım
|3.250
|3.290
|9,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|89,57
|89,57
|-1,78
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -168, 41 kaybederek (% -4.59 ) 3, 499
-
17:09
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ZPLIB, HALKB
-
17:09XU100
Endeks 3, 248 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 82 altında . İşlem hacmi 49, 765.00 milyon TL de
-
17:08HURGZ
Yüzde -8.00 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 565, 706 adet işlem
-
17:07BJKAS
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 567, 023 adet işlem