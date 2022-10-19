***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
19.10.2022 16:27
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İdacapital GSYF Güncel İhraç Belgesi ve Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072882
BIST
16:313.877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 35,63
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
16:3118,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
16:3118,1962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1326
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
16:31976,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -10,75
|Açılış
|: 976,73
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler16:31
|ESEN
|58,30
|412.114.545
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|486.600.398
|% 10,00
|
|INTEM
|85,90
|43.532.610
|% 9,99
|
|BARMA
|80,90
|172.676.494
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|296.728.543
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,14
|301.546.832
|% -6,55
|
|GLBMD
|11,18
|16.124.580
|% -6,52
|
|PEGYO
|2,43
|32.468.192
|% -5,81
|
|ODAS
|7,90
|4.996.584.811
|% -5,62
|
|KLKIM
|35,06
|113.673.076
|% -4,73
|
|THYAO
|97,80
|5.113.226.235
|% 0,57
|
|ODAS
|7,90
|4.996.584.811
|% -5,62
|
|YKBNK
|9,49
|4.221.516.172
|% 1,06
|
|AKBNK
|15,37
|4.144.963.418
|% 1,86
|
|ISCTR
|9,81
|3.268.440.183
|% 3,59
|
|ODAS
|7,90
|4.996.584.811
|% -5,62
|
|YKBNK
|9,49
|4.221.516.172
|% 1,06
|
|EKGYO
|4,42
|1.628.466.241
|% 0,68
|
|ISCTR
|9,81
|3.268.440.183
|% 3,59
|
|AKBNK
|15,37
|4.144.963.418
|% 1,86
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5853
|18,5958
|% 0,06
|
|Euro
|18,1816
|18,1962
|% -0,72
|
|Sterlin
|20,8708
|20,9755
|% -0,53
|
|Frank
|18,4583
|18,5695
|% -0,89
|
|Riyal
|4,9321
|4,9568
|% -0,05
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|-17,25
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,20
|
|Cumhuriyet
|6.627
|6.727
|-33,00
|
|Tam
|6.650
|6.734
|-30,00
|
|Yarım
|3.240
|3.292
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,33
|90,33
|0,30
|
Seans Raporu
16:31
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-
16:46GSDHO
Yüzde 4.09 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 204, 778 adet işlem
-
16:45RNPOL
Yüzde 4.73 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 468, 809 adet işlem
-
16:43PNLSN
Yüzde 4.54 oranında artışla 18.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 377, 114 adet işlem
-
16:42IHLAS
Yüzde 6.67 oranında artışla 0.64 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 274, 073 adet işlem
-
16:41ULKER
Yüzde 4.51 oranında artışla 24.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 172, 204 adet işlem