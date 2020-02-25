***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.02.2020 09:13
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahnamenin "7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı" maddesi 28.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde değiştirilmiş olup onaylı duyuru metni ekte kamuoyuna sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821371
BIST
15:21114.690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -99,35
|Açılış
|: 115.626
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|Önceki Kapanış
|: 114.789
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115.992
En Düşük
113.850
15:216,1419
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|: 6,6560
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 326,17
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327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,99
|34.803.446
|% 18,36
|
|OYAYO
|2,56
|35.834.219
|% 14,80
|
|GSRAY
|4,10
|129.697.288
|% 13,89
|
|ALGYO
|16,62
|150.926.355
|% 12,91
|
|MIPAZ
|3,30
|184.829.381
|% 12,24
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|JANTS
|60,45
|8.121.097
|% -6,71
|
|TURGG
|49,40
|4.272.199
|% -6,62
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|THYAO
|13,58
|2.340.633.893
|% -2,02
|
|ASELS
|29,16
|1.065.641.108
|% 1,89
|
|KRDMD
|2,81
|521.752.734
|% -0,71
|
|ODAS
|2,20
|357.047.830
|% 0,92
|
|KOZAA
|12,73
|292.918.691
|% 0,16
|
|KRDMD
|2,81
|521.752.734
|% -0,71
|
|THYAO
|13,58
|2.340.633.893
|% -2,02
|
|ODAS
|2,20
|357.047.830
|% 0,92
|
|CEMAS
|1,30
|140.401.276
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,24
|118.869.695
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9442
|7,9840
|% 0,81
|
|Frank
|6,2561
|6,2938
|% 0,54
|
|Riyal
|1,6327
|1,6409
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,63
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-43,00
|
|Tam
|2.150
|2.204
|-49,79
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-24,09
|
|Çeyrek
|521
|533
|-12,04
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,42
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,63
|-0,03
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|B. Petrol
|55,53
|55,53
|-0,24
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