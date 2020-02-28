***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.02.2020 16:27
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamenin "7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı" maddesi 28.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde değiştirilmiş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822815
BIST
17:31105.466
En Yüksek
|Değişim
|: -4,49%
|| -4.952,35
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:316,2407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0403
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
17:316,8392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
17:31325,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,77
|Açılış
|: 325,45
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,84
|42.985.088
|% 13,61
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|TSPOR
|5,87
|57.602.901
|% 9,31
|
|HUBVC
|25,18
|16.729.746
|% 8,85
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,38
|1.617.881
|% -11,98
|
|AVGYO
|1,51
|50.688.336
|% -11,70
|
|SNGYO
|1,11
|337.279
|% -11,20
|
|BAGFS
|14,29
|15.410.913
|% -10,91
|
|VKGYO
|2,35
|71.350.012
|% -10,65
|
|THYAO
|11,71
|1.568.297.879
|% -3,62
|
|ASELS
|27,52
|1.029.173.959
|% -1,64
|
|GARAN
|9,48
|537.147.087
|% -6,97
|
|AKBNK
|6,74
|298.189.543
|% -6,52
|
|ODAS
|1,95
|252.887.434
|% -4,41
|
|EKGYO
|1,37
|211.763.523
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,21
|167.825.782
|% -6,20
|
|THYAO
|11,71
|1.568.297.879
|% -3,62
|
|ODAS
|1,95
|252.887.434
|% -4,41
|
|YKBNK
|2,32
|251.819.070
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9856
|8,0257
|% 0,19
|
|Frank
|6,4303
|6,4690
|% 0,92
|
|Riyal
|1,6580
|1,6663
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.624
|-12,86
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.152
|2.205
|-13,53
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-6,54
|
|Çeyrek
|522
|533
|-3,28
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,11
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|50,23
|50,23
|-1,50
|