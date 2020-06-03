***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.06.2020 21:06
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamede yer alan Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon tescil tarihleri güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848896
BIST
18:05109.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.014,07
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
18:056,7396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0344
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
18:057,5787
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0773
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5984
En Düşük
7,4561
18:05367,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -4,50
|Açılış
|: 367,68
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,32
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|21.040.589
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.936.870
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.202.211
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|25.983.085
|% 10,00
|
|SALIX
|9,80
|618.128
|% 9,99
|
|RTALB
|18,92
|41.821.524
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.792.082
|% -9,93
|
|TACTR
|4,60
|1.119.644
|% -9,80
|
|GLBMD
|4,74
|5.694.427
|% -9,02
|
|GUBRF
|24,24
|244.154.759
|% -7,06
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|ASELS
|31,76
|1.013.058.164
|% -2,64
|
|THYAO
|12,53
|682.797.476
|% -0,63
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|AEFES
|19,70
|566.539.232
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|425.113.598
|% 4,52
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,44
|327.070.301
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,36
|176.898.884
|% 4,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4484
|8,4908
|% 0,80
|
|Frank
|6,9723
|7,0143
|% 0,60
|
|Riyal
|1,7887
|1,7976
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-29,35
|
|Altın Gr.
|367
|368
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|2.389
|2.421
|-35,00
|
|Tam
|2.460
|2.491
|-28,20
|
|Yarım
|1.200
|1.216
|-17,60
|
|Çeyrek
|600
|608
|-8,80
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,06
|
|B. Petrol
|39,70
|39,70
|0,13
|