***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.06.2020 16:19
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UPP-Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu, 01.07.2020 tarihinden itibaren TEFAS Platformu'nda işleme açılacaktır. Bu nedenle, fon izahnamesinin ilgili maddeleri tadil edilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış duyuru metni ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851392
BIST
17:41111.540
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 1.984,42
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
17:416,8488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
17:417,6992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0295
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
17:41378,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,22
|Açılış
|: 378,69
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|2,97
|22.219.484
|% 10,00
|
|ICBCT
|5,83
|199.165.986
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|74.572.132
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|83.960.598
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.537.536
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|307.282
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|560.865
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.095.256
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|785.482
|% -9,20
|
|VAKFN
|3,27
|257.063.203
|% -5,49
|
|ASELS
|32,70
|1.148.667.197
|% 2,25
|
|GARAN
|8,28
|1.093.686.306
|% 2,73
|
|ODAS
|2,23
|854.767.490
|% 9,31
|
|ISFIN
|4,04
|745.704.785
|% 2,80
|
|TCELL
|15,09
|720.870.107
|% 4,50
|
|ODAS
|2,23
|854.767.490
|% 9,31
|
|EKGYO
|1,95
|624.621.303
|% 2,09
|
|KARSN
|2,35
|524.071.227
|% 5,38
|
|IEYHO
|0,90
|195.469.708
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,32
|688.601.192
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6115
|8,6547
|% 0,44
|
|Frank
|7,1650
|7,2082
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8187
|1,8278
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-5,20
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,54
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.479
|-4,70
|
|Tam
|2.528
|2.547
|-4,80
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-2,30
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,03
|
|B. Petrol
|41,48
|41,48
|1,76
|