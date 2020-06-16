***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalarUPP-Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu, 01.07.2020 tarihinden itibaren TEFAS Platformu'nda işleme açılacaktır. Bu nedenle, fon izahnamesinin ilgili maddeleri tadil edilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış duyuru metni ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851392BIST