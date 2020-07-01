***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.06.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarFonun TEFAS platformunda işleme açılmasıyla birlikte izahnamenin ilgili maddeleri güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853703BIST