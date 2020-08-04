***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.08.2020 16:33
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.07.2020 tarihinde duyurusu yapılmış olan izahname değişikliği kapsamında güncellenen izahnameye ilişkin tadil metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864758
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:056,9317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0210
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9151
18:058,1910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1572
18:05445,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,14
|Açılış
|: 445,89
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
447,14
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|58.087.701
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.647.226
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,82
|8.762.586
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|86.773.678
|% 9,95
|
|OZBAL
|2,97
|5.087.280
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.902.647
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|988.904
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|495.885
|% -10,00
|
|ASELS
|34,52
|1.620.786.942
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.250.049.330
|% 2,99
|
|BIMAS
|64,75
|772.145.341
|% -9,38
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,95
|511.701.530
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|275.948.477
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.772.987
|% -1,59
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0313
|9,0766
|% -0,31
|
|Frank
|7,5448
|7,5902
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8430
|1,8522
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|18,33
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,75
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.961
|10,30
|
|Tam
|3.003
|3.047
|10,70
|
|Yarım
|1.458
|1.485
|5,20
|
|Çeyrek
|731
|745
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|1,12
|
|Gümüş Gr.
|5,70
|5,71
|0,27
|
|B. Petrol
|44,38
|44,38
|0,23
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -8.48 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 678 adet işlem
-
17:58TEKTU
Yüzde -8.72 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 972, 961 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 12.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 519, 268 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 94 kaybederek (% -4.52 ) 1, 203
-
17:56XU100
Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de