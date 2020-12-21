***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.12.2020 17:06
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tadil metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894081
BIST
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|GEDIK
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|BRSAN
|25,30
|393.981.187
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|BOSSA
|15,40
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|% 10,00
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|INVEO
|39,38
|47.760.697
|% 10,00
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|ARTI
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|% -10,00
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|RAYSG
|18,02
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|1.115.057
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|TSKB
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|EKGYO
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|ODAS
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|1.836.279.167
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|ALBRK
|2,05
|377.304.802
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,6654
|7,6705
|% 0,55
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|Euro
|9,3629
|9,3734
|% 0,22
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|Sterlin
|10,1806
|10,2317
|% -0,82
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|Frank
|8,6132
|8,6651
|% 0,21
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|Riyal
|2,0394
|2,0496
|% 0,59
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.881
|1.882
|0,11
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|Altın Gr.
|464
|464
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|0,46
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|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,15
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|B. Petrol
|50,40
|50,40
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