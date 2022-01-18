***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.01.2022 16:30
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tadil metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994889
BIST
16:382.055
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -30,64
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.044
16:3813,5821
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1446
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
16:3815,4632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1290
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
16:38792,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 6,22
|Açılış
|: 792,33
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,40
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler16:36
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|KRSTL
|5,25
|80.279.899
|% 9,83
|
|IZTAR
|23,02
|54.275.340
|% 9,62
|
|AYCES
|74,95
|11.143.996
|% 8,62
|
|DOBUR
|92,70
|13.981.071
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|122.840.545
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|GARAN
|11,96
|2.946.728.663
|% -0,25
|
|THYAO
|27,34
|2.753.060.475
|% -3,32
|
|KRDMD
|12,26
|2.418.744.978
|% -3,92
|
|YKBNK
|4,04
|2.000.417.378
|% 0,25
|
|AKBNK
|7,76
|1.523.965.493
|% 0,13
|
|YKBNK
|4,04
|2.000.417.378
|% 0,25
|
|GARAN
|11,96
|2.946.728.663
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,48
|523.791.285
|% -1,20
|
|AKBNK
|7,76
|1.523.965.493
|% 0,13
|
|HALKB
|5,46
|1.063.604.993
|% 0,18
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5702
|13,5808
|% 1,07
|
|Euro
|15,4444
|15,4591
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,3904
|18,4827
|% 0,62
|
|Frank
|14,7579
|14,8468
|% 0,83
|
|Riyal
|3,6059
|3,6239
|% 1,00
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-1,47
|
|Altın Gr.
|791
|791
|5,29
|
|Cumhuriyet
|5.246
|5.325
|26,00
|
|Tam
|5.226
|5.358
|28,51
|
|Yarım
|2.526
|2.592
|13,79
|
|Çeyrek
|1.267
|1.296
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,41
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,10
|0,13
|
|B. Petrol
|87,79
|87,79
|1,31
|
Seans Raporu
16:36
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16:50KRDMB
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 10.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 426, 272 adet işlem
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16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 81 kaybederek (% -1.77 ) 2, 271
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16:49XU100
Endeks 2, 051 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 67 altında . İşlem hacmi 28, 020.00 milyon TL de
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16:48KRDMB
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 10.88 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 413, 661 adet işlem
-
16:47KRDMA
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 10.89 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 501, 310 adet işlem