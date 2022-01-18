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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

18.01.2022 16:30
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahname değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tadil metni ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994889


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KRSTL 5,25 80.279.899 % 9,83  
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Altın Gr. 791 791 5,29  
Cumhuriyet 5.246 5.325 26,00  
Tam 5.226 5.358 28,51  
Yarım 2.526 2.592 13,79  
Çeyrek 1.267 1.296 6,90  
Gümüş.Ons 23,39 23,41 0,37  
Gümüş Gr. 10,09 10,10 0,13  
B. Petrol 87,79 87,79 1,31  
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