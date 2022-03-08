***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.03.2022 13:39
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tadil metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008155
BIST
13:272.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 23,13
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
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2.027
En Düşük
1.986
13:2714,4967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1245
|Açılış
|: 14,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
13:2715,8058
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1598
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
13:27934,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 11,48
|Açılış
|: 934,12
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler13:24
|KOZAA
|25,52
|394.639.739
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.227.478.803
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.269.424
|% 9,94
|
|ROYAL
|3,28
|283.728
|% 9,33
|
|BASGZ
|12,08
|149.783.013
|% 8,93
|
|CMENT
|26,30
|98.411
|% -7,72
|
|GWIND
|6,09
|47.754.747
|% -7,16
|
|USAK
|1,40
|35.326.031
|% -5,41
|
|PKART
|14,20
|1.214.001
|% -4,70
|
|SELVA
|17,88
|35.297.706
|% -4,69
|
|KRDMD
|15,08
|3.629.861.537
|% 4,36
|
|THYAO
|25,88
|3.097.857.393
|% -0,08
|
|EREGL
|35,24
|1.689.621.078
|% 1,91
|
|KOZAL
|144,60
|1.227.478.803
|% 9,96
|
|GARAN
|11,78
|1.074.634.547
|% 0,26
|
|KRDMD
|15,08
|3.629.861.537
|% 4,36
|
|YKBNK
|3,66
|564.785.701
|% 0,55
|
|THYAO
|25,88
|3.097.857.393
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,13
|234.560.359
|% 1,43
|
|GARAN
|11,78
|1.074.634.547
|% 0,26
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4916
|14,4951
|% 0,86
|
|Euro
|15,7755
|15,8088
|% 1,04
|
|Sterlin
|18,9711
|19,0662
|% 1,00
|
|Frank
|15,5457
|15,6394
|% 0,53
|
|Riyal
|3,8529
|3,8722
|% 0,90
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.004
|2.004
|6,74
|
|Altın Gr.
|935
|935
|12,02
|
|Cumhuriyet
|6.198
|6.292
|161,00
|
|Tam
|6.166
|6.322
|164,82
|
|Yarım
|2.980
|3.058
|79,73
|
|Çeyrek
|1.495
|1.529
|39,86
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,32
|
|B. Petrol
|126
|126
|2,50
|