***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİzahname değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tadil metni ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008155BIST