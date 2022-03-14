***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.03.2022 11:54
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tadil metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010239
BIST
14:052.089
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 35,11
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.089
En Düşük
2.066
14:0514,7589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0064
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
14:0516,2214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0835
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
14:05931,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,01
|Açılış
|: 931,32
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler14:05
|RAYSG
|11,78
|933.955
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|22.429.216
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|22.817.741
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.361.448
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|152.859.685
|% 9,92
|
|ISBTR
|57.600,30
|640.003
|% -10,00
|
|KRVGD
|9,87
|154.176.269
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|137.672.382
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,55
|17.642.410
|% -8,44
|
|EUYO
|3,14
|1.773.840
|% -6,82
|
|THYAO
|26,84
|2.010.841.329
|% 1,59
|
|FROTO
|264,60
|940.494.966
|% 8,49
|
|GARAN
|11,85
|879.843.948
|% 0,68
|
|KRDMD
|15,03
|804.851.279
|% 0,60
|
|EREGL
|34,34
|800.480.916
|% 1,06
|
|YKBNK
|3,78
|437.402.462
|% 2,44
|
|DOHOL
|3,25
|323.300.599
|% 1,88
|
|ADESE
|0,73
|67.879.655
|% 7,35
|
|PETKM
|8,32
|740.953.930
|% 2,21
|
|CEMAS
|1,13
|93.181.025
|% 3,67
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7540
|14,7589
|% -0,04
|
|Euro
|16,1900
|16,2214
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,1718
|19,2679
|% -0,09
|
|Frank
|15,7032
|15,7978
|% -0,17
|
|Riyal
|3,9190
|3,9387
|% -0,13
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|-21,16
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-10,60
|
|Cumhuriyet
|6.162
|6.255
|-12,00
|
|Tam
|6.129
|6.283
|-46,22
|
|Yarım
|2.962
|3.039
|-22,36
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|-11,18
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,30
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,39
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866