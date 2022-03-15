***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.03.2022 11:42
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tadil metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010515
BIST
11:332.081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -7,26
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.080
11:3314,8098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0299
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,7660
11:3316,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1158
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
16,1706
11:33919,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -8,70
|Açılış
|: 919,22
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler11:32
|TSPOR
|5,73
|231.074.083
|% 9,98
|
|FENER
|28,56
|80.915.424
|% 8,10
|
|HLGYO
|1,85
|58.873.155
|% 7,56
|
|MEPET
|2,72
|13.695.044
|% 7,09
|
|GSRAY
|3,20
|59.282.253
|% 7,02
|
|GRSEL
|9,06
|223.175.327
|% -8,21
|
|KRSTL
|5,81
|427.912
|% -6,14
|
|EUYO
|3,01
|817.448
|% -4,44
|
|PEKGY
|1,00
|10.394.911
|% -3,85
|
|MANAS
|20,36
|6.225.261
|% -3,69
|
|KRDMD
|15,02
|961.860.642
|% 1,62
|
|GARAN
|11,86
|766.115.994
|% 0,00
|
|EREGL
|34,62
|691.290.151
|% 0,64
|
|THYAO
|26,46
|659.199.837
|% -0,60
|
|FROTO
|269,60
|636.926.530
|% 0,52
|
|KARSN
|4,11
|360.796.038
|% 5,66
|
|YKBNK
|3,76
|286.426.646
|% 0,27
|
|ODAS
|1,55
|106.005.627
|% 0,65
|
|GARAN
|11,86
|766.115.994
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,02
|961.860.642
|% 1,62
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8007
|14,8071
|% 0,18
|
|Euro
|16,2806
|16,3089
|% 0,74
|
|Sterlin
|19,2086
|19,3049
|% 0,18
|
|Frank
|15,6947
|15,7892
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9317
|3,9514
|% 0,02
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-18,94
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-8,02
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,13
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,48
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866