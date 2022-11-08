***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.11.2022 14:37
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.10.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01.29750 sayılı yazısı ile izin vermiş olduğu Ünlü Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon'un Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon'a dönüşümüne ilişkin İzahname Tadil Metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077944
BIST
16:004.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 56,37
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
16:0018,6109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1339
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
16:0018,6107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0757
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
16:00999,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,66
|Açılış
|: 999,80
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler16:00
|GUBRF
|162,80
|768.619.609
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|29.736.652
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|36.366.295
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|32.964.234
|% 9,98
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|SILVR
|31,42
|47.830.526
|% -8,93
|
|EREGL
|35,88
|11.161.010.213
|% -2,02
|
|THYAO
|114,00
|10.599.720.294
|% 6,34
|
|EKGYO
|5,04
|5.706.480.486
|% 5,22
|
|ASELS
|36,58
|4.855.169.420
|% 2,58
|
|KRDMD
|13,17
|4.037.658.736
|% -4,91
|
|EKGYO
|5,04
|5.706.480.486
|% 5,22
|
|EREGL
|35,88
|11.161.010.213
|% -2,02
|
|KRDMD
|13,17
|4.037.658.736
|% -4,91
|
|SKBNK
|2,13
|585.192.875
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,25
|2.404.830.883
|% 0,00
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6043
|18,6109
|% 0,72
|
|Euro
|18,6040
|18,6107
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,2175
|21,3239
|% 0,00
|
|Frank
|18,6715
|18,7839
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9345
|4,9593
|% 0,62
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,82
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|4,37
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|-27,00
|
|Tam
|6.692
|6.740
|-8,00
|
|Yarım
|3.261
|3.295
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,42
|0,06
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|-0,44
|