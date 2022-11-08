***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 31.10.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01.29750 sayılı yazısı ile izin vermiş olduğu Ünlü Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon'un Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon'a dönüşümüne ilişkin İzahname Tadil Metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077944BIST