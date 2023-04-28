***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.04.2023 11:02
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Ünlü Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon TEFAS'a açılmasına ilişkin İzahname Tadil Metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142632
BIST
13:364.726
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -63,84
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.719
13:3619,4528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0286
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
13:3621,4101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3541
13:361.240,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,50
|Açılış
|: 1.240,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.238,25
BIST En Aktif Hisseler13:34
|GOODY
|13,98
|13.825.871
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.329.770
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.197.354
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|417.723.425
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|16.561.058
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|6.140.894
|% -9,97
|
|CEMTS
|39,22
|107.752.492
|% -9,84
|
|EYGYO
|21,78
|29.054.005
|% -9,10
|
|RYSAS
|29,22
|40.217.108
|% -7,36
|
|CMENT
|51,00
|13.680
|% -7,27
|
|EREGL
|33,38
|2.193.064.076
|% 2,33
|
|CVKMD
|185,40
|1.910.243.870
|% -0,05
|
|KOPOL
|51,00
|1.366.443.416
|% -0,68
|
|THYAO
|130,20
|1.116.716.075
|% -0,46
|
|KONTR
|137,50
|932.501.089
|% -4,65
|
|EREGL
|33,38
|2.193.064.076
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,16
|399.106.856
|% -0,81
|
|AKFYE
|12,89
|546.097.298
|% -0,92
|
|KOZAL
|18,98
|808.262.876
|% -3,16
|
|YKBNK
|9,78
|387.026.547
|% -1,61
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4389
|19,4636
|% 0,20
|
|Euro
|21,3968
|21,4124
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,1844
|24,3057
|% -0,17
|
|Frank
|21,6399
|21,7702
|% -0,04
|
|Riyal
|5,1704
|5,1963
|% 0,06
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-3,77
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.241
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|8.893
|9.027
|-106,00
|
|Tam
|8.964
|9.173
|-109,00
|
|Yarım
|4.375
|4.492
|-46,00
|
|Çeyrek
|2.194
|2.253
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,55
|15,57
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,57
|78,57
|0,35
|