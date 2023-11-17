***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.11.2023 10:26
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218582
BIST
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12:457.809
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 28,80
|Açılış
|: 7.787
|
|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.774
En Yüksek
7.836
12:4528,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0641
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7200
|
28,9384
En Düşük
28,5307
12:4531,1957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0476
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4660
En Düşük
30,9976
12:451.838,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.838,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler12:43
|ATSYH
|69,30
|821.205
|% 10,00
|
|RUBNS
|30,20
|70.686.296
|% 9,98
|
|NUHCM
|339,25
|215.215.853
|% 9,97
|
|CIMSA
|34,44
|662.023.478
|% 9,96
|
|ULKER
|88,45
|1.033.037.928
|% 9,94
|
|ENSRI
|23,94
|8.816.144
|% -10,00
|
|EUKYO
|11,55
|2.517.923
|% -9,98
|
|AVTUR
|9,23
|264.246
|% -9,95
|
|AVHOL
|54,80
|241.247.476
|% -9,27
|
|KLNMA
|53,50
|625.736
|% -8,39
|
|THYAO
|246,90
|4.601.197.933
|% 1,06
|
|MIATK
|692,00
|2.153.359.603
|% -1,42
|
|REEDR
|30,18
|1.632.674.692
|% 1,62
|
|MARBL
|20,16
|1.533.122.904
|% -5,35
|
|TUPRS
|153,40
|1.380.162.218
|% -0,45
|
|EKGYO
|7,51
|788.894.418
|% -0,40
|
|MARBL
|20,16
|1.533.122.904
|% -5,35
|
|IHLAS
|1,48
|94.249.797
|% 0,00
|
|REEDR
|30,18
|1.632.674.692
|% 1,62
|
|IHLGM
|2,10
|109.341.488
|% 2,94
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7036
|28,7297
|% 0,26
|
|Euro
|31,1929
|31,2023
|% 0,17
|
|Sterlin
|35,5052
|35,6833
|% 0,14
|
|Frank
|32,2237
|32,4178
|% 0,37
|
|Riyal
|7,6340
|7,6723
|% 0,21
|